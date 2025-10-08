Claramente ante la falta de personas preparadas e idóneas para el cargo, La Libertad Avanza ya se encuentra rascando el fondo de la olla.

Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por Corrientes, fue invitada al programa de Jonatan Viale dónde fue protagonista de increíbles declaraciones.

La vedette fue consultada por su experiencia y preparación para llegar a ser diputada nacional y ocupar una banca en el Congreso, y su respuesta realmente no dejó lugar a dudas.

Gallardo enumeró todos los programas de televisión donde trabajó aunque aseguró que escucha las problemáticas sociales. Pero sin duda la frutilla del postre fue cuando habló de su "plus": ser famosa hace 20 años.

La imagen de LLA se encuentra socavada por los reiterados escándalos de corrupción, además de la terrible situación económica que atraviesa el país, por lo que parecería que estas próximas elecciones el oficialismo podría llevarse una paliza electoral.