Un momento insólito se vivió en uno de los canales oficialistas por excelencia cuando Ceferino Reato criticó duramente la política exterior de Javier Milei. Básicamente, su paupérrimo discurso en el escueto acto que hizo por el 2 de Abril.

Allí el Presidente habló de la autodeterminación de los kelpers, yendo completamente en contra de la Constitución Nacional, y desconociendo cuestiones básicas de la causa Malvinas.

Por eso, el periodista de América no pudo dejar de criticarlo y afirmó: “No tiene ninguna sensibilidad hacia la causa de Malvinas, a él no le importa nada”.

Ante la mirada estupefacta de sus compañeros, expresó: “El error es gravísimo porque la Constitución de 1994 ya prevé esto. Eso es de ignorante en este tema”.

Acto seguido, los operadores del régimen no pudieron evitar defenderlo y lo hicieron de la manera más nefasta e insólita posible: atacando a Cristina. Algo que estaba completamente fuera de la discusión.

Por eso, Reato los dejó en ridículo a pesar de compartir la mesa con ellos: “¿Qué tiene que ver Cristina con esto?. El error del presidente, que es el actual, es tremendo”.