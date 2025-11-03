¿A la altura de qué?
La insólita respuesta de la diputada electa Virginia Gallardo cuando le preguntaron por su desafío más grande
La diputada libertaria no sabe ni dónde está parada ni cómo será su trabajo en la Cámara, tal vez por eso es que no supo qué responderle a Juana Viale.
La diputada electa por Corrientes de La Libertad Avanza ya había aclarado que no estaba preparada para redactar leyes que es, básicamente, lo que hacen los diputados.
Y es que hay que tener en cuenta que la vedette desconoce la cantidad de habitantes del país y hasta cree que puede haber más pobres que personas, por lo que su respuesta a Juana Viale no es más que un sincericidio.
Así que ya están todos avisados, el proyecto, el desafío más grande como Diputada, es "estar a la altura". Pero cuando le repreguntaron "¿a la altura de quién?" respondió que a su propia altura. La vara está muy baja.