La diputada electa por Corrientes de La Libertad Avanza ya había aclarado que no estaba preparada para redactar leyes que es, básicamente, lo que hacen los diputados.

Y es que hay que tener en cuenta que la vedette desconoce la cantidad de habitantes del país y hasta cree que puede haber más pobres que personas, por lo que su respuesta a Juana Viale no es más que un sincericidio.

Así que ya están todos avisados, el proyecto, el desafío más grande como Diputada, es "estar a la altura". Pero cuando le repreguntaron "¿a la altura de quién?" respondió que a su propia altura. La vara está muy baja.