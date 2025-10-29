Claramente Iñaki Gutiérrez fue muy honesto consigo mismo al responder una pregunta que podría haber sido abordada de muchas maneras.

En el programa de Tomás Rebord donde estuvo invitado, el joven cercano a Milei respondió por qué es un acérrimo y fiel defensor de la gestión del gobierno libertario.

Su respuesta no dejó lugar a las dudas: "Yo no pienso", expresó, aunque segundos después aclaró: "En ese aspecto".

Pero luego justificó su ceguera o necedad a favor de Milei: "Yo obedezco a los intereses que tiene el Presidente", dejando entrever que sería solo una oveja que repite lo que viene de arriba.