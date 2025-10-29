Ya lo sospechábamos...
La insólita respuesta de ‘La Pepona' cuando Rebord le preguntó por qué defiende tanto al gobierno
El militante libertario mantuvo una entrevista en Blender, donde el conductor Tomás Rebord le preguntó por su insistente defensa del gobierno nacional y la respuesta del encargado del TikTok presidencial dejó a todos con la boca abierta y se volvió viral.
Claramente Iñaki Gutiérrez fue muy honesto consigo mismo al responder una pregunta que podría haber sido abordada de muchas maneras.
En el programa de Tomás Rebord donde estuvo invitado, el joven cercano a Milei respondió por qué es un acérrimo y fiel defensor de la gestión del gobierno libertario.
Su respuesta no dejó lugar a las dudas: "Yo no pienso", expresó, aunque segundos después aclaró: "En ese aspecto".
Pero luego justificó su ceguera o necedad a favor de Milei: "Yo obedezco a los intereses que tiene el Presidente", dejando entrever que sería solo una oveja que repite lo que viene de arriba.