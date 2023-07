Hace unos días Susana Giménez volvió a sorprender por su rechazo a pagar impuestos, al contar que cuando está en Uruguay no utiliza el videojuego móvil Candy crush por la alta carga impositiva que le genera.

"Si juego en otro lado que no sea acá, en Uruguay por ejemplo, me cobran en dólares y te suben el 70%. Eso me dio bronca”, expresó la diva de la televisión. Quizá sin saberlo, Giménez hablaba del del impuesto PAÍS.

“Susana Giménez tiene un error de concepto, porque en dólares paga lo mismo”, explicó Cristina Girard, director de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

"Lo que le molesta es pagar el impuesto PAIS y que le apliquen la percepción de ganancias y bienes personales", agregó en Radio Con Vos.