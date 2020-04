En una entrevista radial con María Laura Santillán, el gobernador riojano se estaba refiriendo a la situación de cuarentena obligatoria por la que casi todas las actividades comerciales se encuentran sin prestar servicio durante la pandemia, y al detallar que en la provincia están cerrados los bares y las fiestas, dijo que “tienen cerrados los cabarets”.

“Acá tenemos cerrados cabarets. Perdón. Tenemos cerrado fiestas, tenemos cerrado bares, confiterias, boliches bailables”, sostuvo Ricardo Quintela al señalar que le preocupaba que algunos sectores volvieran a operar después de Semana Santa, fecha en la que estaba previsto el fin del aislamiento, porque entonces las demás actividades reclamarían lo mismo lo que podría exponer a los ciudadanos a un mayor riesgo de contagio.

“A mi me preocupa todo. Porque si se abre un sector otros sectores van a presionar por qué no ellos. El transporte es uno de los elementos, si no es el elemento contagioso más importante”, dijo Quintela, antes de referirse puntualmente a los cabarets.