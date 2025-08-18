“Si salgo electo, voy a nadar de Varese a la Bristol” para que vean que se encuentra “en perfectas condiciones”, Ricardo López Murphy se comprometió a demostrarlo con una prueba de resistencia física, nadando una distancia de aproximadamente 2 kilómetros y medio.

Desafiando la edad, el economista ultraortodoxo le habla a sus fantasmas porque nadie le cuestionó su capacidad ni puso objeciones a su candidatura.

Con la dificilísima empresa de vender el mismo producto que el oficialismo y sin sumarse a la avenida del medio que ocupan Larreta, Lousteau y Carrió -entre otros-, López Murphy parece condenado de antemano al fracaso.

Pero como a nadie se le impide despuntar le vicio, y hay quienes le pagan la campaña, el exministro de De la Rúa, está dispuesto a lanzarse e incluso, sin que nadie se lo pida, a nadar por la costa marplatense festejando si logra el milagro de salir electo.