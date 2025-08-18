La insólita prenda que prometió cumplir Ricardo López Murphy si consigue salir electo
Como si fuera un reality show en el que hombres de la tercera edad deben enfrentar pruebas para mostrar que todavía están vigentes, el histórico radical de derecha se embarcó en una promesa incomprensible.
“Si salgo electo, voy a nadar de Varese a la Bristol” para que vean que se encuentra “en perfectas condiciones”, Ricardo López Murphy se comprometió a demostrarlo con una prueba de resistencia física, nadando una distancia de aproximadamente 2 kilómetros y medio.
Desafiando la edad, el economista ultraortodoxo le habla a sus fantasmas porque nadie le cuestionó su capacidad ni puso objeciones a su candidatura.
Con la dificilísima empresa de vender el mismo producto que el oficialismo y sin sumarse a la avenida del medio que ocupan Larreta, Lousteau y Carrió -entre otros-, López Murphy parece condenado de antemano al fracaso.
Pero como a nadie se le impide despuntar le vicio, y hay quienes le pagan la campaña, el exministro de De la Rúa, está dispuesto a lanzarse e incluso, sin que nadie se lo pida, a nadar por la costa marplatense festejando si logra el milagro de salir electo.