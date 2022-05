En una ráfaga de free style libertario y antipolítica Viviana Canosa le rio rienda suelta a su odio visceral contra el Gobierno, el progresismo, el peronismo, el feminismo, los sindicatos, las organizaciones sociales, los derechos adquiridos, y demás de pensamientos y organizaciones que discrepan con su mirada del mundo.

Lejos de avergonzarse y pedir disculpas, la provocadora profesional que le copia su estilo a una conductora de Fox, dejó una ristra de oraciones cargadas de veneno:

"¿Todavía hay que explicar por qué le pedí a Yoma que se levantara y se fuera? Porque me puse en la piel de los argentinos. algo que no hizo el presidente. Algo que tampoco hizo Yoma y que no hacen un montón. No les importamos."

"Es violencia defender la inmoralidad. Basta de cinismo. Yo no quiero un inmoral en mi mesa. Ojo Juntos por el Cambio porque Yoma es de ustedes. Fue embajador de Macri en Perú. Dice que es hombre de Pichetto y que le hubiera gustado ser el abogado de Alberto para hacerlo zafar sin pagar."

"Este gobierno se afanó las vacunas. Es el gobierno del vacunatorio VIP. Este gobierno priorizó la ideología a la salud, por eso tuvimos Sputnik y no Pfizer. Este gobierno las vacunas te las dio cuando quiso. Todo lo manejaron ideológicamente."

"Hablan de los pobres y ellos son ricos. Gobiernan La Matanza desde que volvió la democracia y todavía faltan cloacas y agua potable. Se cagan en los pobres. Solo son un número en una elección".