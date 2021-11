José Luis Espert quiso diferenciarse de todo el mundo e interpretó que Cristina Kirchner en su carta está llamando a defaultear con el Fondo.

Maxi Montenegro no pudo contener la carcajada por la pavada que estaba diciendo pero el economista está tan orgulloso que fue él mismo el que subió este segmento a sus redes.

Cuando Espert dice que Cristina dice una obviedad cuando se refiere a que la aprobación de un acuerdo debe pasar por el Congreso tal vez olvida que el mayor endeudamiento de la historia con el FMI no pasó por ningún Congreso y a eso se refiere la vicepresidenta cuando hace referencia directa al tema.

Pero además el electo diputado dice que hay que analizar el párrafo que habla de Inclusión Social para darse cuenta de que lo que quiere Cristina es no pagar.

Éste es el párrafo al que hace referencia Espert, para que tomen sus propias conclusiones: Argentina, como el resto del mundo, fue y sigue atravesada por la pandemia y los riesgos de una mutación y retorno permanentes. Nuestro país además, tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el FMI. Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe, puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL de nuestro país.

Pero como si todo esto no fuera suficiente el diputado electo asegura que es un delirio que la vicepresidenta se corra de las decisiones del Poder Ejecutivo ya que, para él, no es el presidente sólo y que si no interpreta mal la Constitución es "Presidente y vice".

Vamos entonces a la Constitución Nacional para ver qué es lo que dice y qué interpreta Espert: Artículo 87: El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de "Presidente de la Nación Argentina". Artículo 88: En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente del Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación.