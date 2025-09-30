Tartamudeando y titubeando: así se lo dio el presidente durante esta entrevista con Antonio Laje, cuando el conductor de América le preguntó por el silencio de Karina ante las terribles denuncias de corrupción en su contra.

"La realidad es que todo eso es falso", se limitó a decir Javier Milei durante una entrevista para intentar levantar un poco su deteriorada imagen de cara a las elecciones. Pero parece que no lo logró.

En una charla que estuvo cargada de fantasías y frases insólitas, llegó el momento de hablar de las coimas de Karina Milei y su hermano lejos estuvo de hacer una defensa sólida.

Cuando el periodista le preguntó por qué Karina nunca salió a hablar ni a defenderse del tema siendo una alta funcionaria de gobierno, el mandatario le repreguntó: "¿Mi hermana es una persona que se caracteriza por hablar mucho?. Entonces ¿Por qué cambiaría su forma de ser?".

Inmediatamente el periodista aseguró que están poniendo en duda su honestidad al afirmar que recibe coimas y el presidente aseguró: "Eso es absolutamente ridículo".

Durante la misma charla con el periodista de América, el presidente también se vio acorralado cuando se le preguntó por la investigación de la justicia norteamericana que vincula a José Luis Espert con el narco Fred Machado, y Milei también titubeó en su respuesta.