"Vos dejaste todo, una leona de verdad", le dijo esta semana Viviana Canosa a María Eugenia Vidal, entre otros elogios, durante la entrevista que le realizó en su programa de A24.

Sin embargo, en el informe que publicó "679 Evolución" se refleja el cambio de postura de Canosa, porque si bien la conductora siempre se encargó de defender a los representantes de la derecha, en alguna oportunidad estuvo más cerca de los sectores más reaccionarios de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich o Fernando Iglesias.

"Heidi no es Heidi, es el lobo", había asegurado Canosa en el 2021, en el marco de la interna en Juntos por el Cambio por las elecciones. "Yo no la voy a votar. Por más que venga Larreta y me diga 'votala', no lo voy a votar", afirmó en esos días. Parece que en estos días, ya cambió de decisión.