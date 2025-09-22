José Luis Espert dio una insólita respuesta que se hizo muy viral en las redes sociales, durante su entrevista con Luis Majul en el canal oficialista por excelencia: La Nación.

Allí el periodista ahora libertario le preguntó si puertas adentro del gobierno habían realizado algún tipo de autocrítica tras la terrible derrota electoral que sufriera hace algunas semanas en la provincia de Buenos Aires.

Pero la respuesta de Espert fue cuasi bizarra: "Por supuesto que sí, hemos hecho una autocrítica", aseguró sorprendiendo a todos, pero luego expresó: "Fuimos soberbios en pensar que, solamente sacando el país de la hiperinflación y del default de los depósitos que hubiera ocurrido si seguía el kirchnerismo, era suficiente".

Luego, continuó: "Hemos cometido errores políticos que estamos intentando subsanar".

Claro que esta respuesta se hizo viral en las redes donde la gente se mofa del diputado que tuvo que escaparse en moto y generó una de las fotografías que seguramente será de las más recordadas del gobierno de Milei.