Iñaki Gutiérrez dio una muestra más de la insensibilidad con la que el gobierno gestiona, cuando le preguntaron por el valor del transporte a través de la quita de subsidios.

El militante e influencer libertario que forma parte activamente del gobierno, viajó a Córdoba para apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza donde brindó una entrevista a un medio local.

Durante la charla le preguntaron por cómo impacta en la gente la quita de subsidios en el transporte, ya que si no fuera por los esfuerzos municipales el valor del boleto estaría en $2000.

La respuesta de La Pepona no deja lugar a las dudas: "No está mal que el boleto valga $ 2.000, lo que está mal es que los salarios no crezcan. Pagar un servicio lo que vale nunca es un error".