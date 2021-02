En la guerra y el amor no todo vale, hay reglas que respetar. Pero para los grupos concentrados de poder parece que esa máxima no se aplica en la política. Allí si vale todo.

Por eso se trata de ensuciar al adversario, y no importa si es verdad lo que se dice o no, cuanto más daño se haga, mejor.

Por eso, con un hábil diseño, la infografía de La Nación habla del 'vacunatorio vip' y en las fotos aparecen integrantes del gabinete y legisladores que no estuvieron en ese escándalo, pero parece que sí. Es la lógica de los medios hegemónicos donde no hay reglas y la verdad no importa.