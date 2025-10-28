Después de las elecciones legislativas, y con la intención de escuchar a la gente, el móvil de C5N salió a buscar testimonios en vivo.

Un joven sorprendió con una curiosa explicación sobre su voto al presidente Javier Milei, que rápidamente se volvió viral en redes.

Primero, argumentó: "No me interesan los años que se vienen, voté igual a Milei". Luego, de forma breve, agregó: "Me gusta todo, es lindo chico".