El caso de corrupción por retornos y coimas en el Gobierno crece, y a las declaraciones insólitas de Javier Milei en un acto este lunes, se sumó una llamativa e inesperada reacción desde su cuenta de Instagram.

Javier Milei, utilizó su perfil de la red social para compartir el comunicado oficial de Suizo Argentina, la firma que quedó implicada en el “Caso Andis”.

La empresa, mencionada en las grabaciones atribuidas al ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, aseguró estar “a plena disposición de la Justicia y de los organismos de control para esclarecer los hechos”.

Además, Suizo Argentina remarcó su “compromiso con el país” y defendió su trayectoria de más de 100 años “de forma íntegra, transparente y con responsabilidad social empresaria”.

En el escrito difundido por el propio Presidente, la empresa sostuvo que tanto sus directivos como accionistas “se encuentran a derecho y a disposición de cualquier poder del Estado” para aportar información en la investigación.

La droguería también aclaró que “continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería e insumos hospitalarios”.

Además, señalaron que se hace “en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen la integridad de la empresa y de las más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y bienestar de los argentinos”.