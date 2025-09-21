La conductora y periodista Nancy Pazos sorprendió en las rede sociales al difundir una entrevista "inédita" realizada a Patricia Bullrich en la década del 90, cuando todavía no se había consolidado como figura política de la derecha argentina.

En esa conversación televisiva, Bullrich afirmaba: "Yo era de la Juventud Peronista que estuvo ligada a la estructura de Montoneros", en referencia a sus años de militancia.

El archivo contrasta con la trayectoria que luego asumiría Bullrich, marcada por una redefinición ideológica que la llevó a ser presidenta del PRO y ministra de Seguridad en los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei.