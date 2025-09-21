En los noventa
La inédita entrevista de Nancy Pazos a Bullrich donde reconoce que estuvo "ligada a Montoneros"
La periodista de C5N difundió en las redes sociales un desconocido material televisivo. En la nota, la ministra de Seguridad de Javier Milei reconoce que ella "era de la Juventud Peronista que estuvo ligada a la estructura de Montoneros".
La conductora y periodista Nancy Pazos sorprendió en las rede sociales al difundir una entrevista "inédita" realizada a Patricia Bullrich en la década del 90, cuando todavía no se había consolidado como figura política de la derecha argentina.
En esa conversación televisiva, Bullrich afirmaba: "Yo era de la Juventud Peronista que estuvo ligada a la estructura de Montoneros", en referencia a sus años de militancia.
El archivo contrasta con la trayectoria que luego asumiría Bullrich, marcada por una redefinición ideológica que la llevó a ser presidenta del PRO y ministra de Seguridad en los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei.