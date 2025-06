Como si hiciera falta, Luis Majul aclaró que él no es abogado pero de todos modos despotricó contra el simple hecho de que Cristina Kirchner salga al balcón de su casa a saludar a los militantes que van a apoyarla. De esta manera Luis se sube al colectivo de los indignados por el balcón que había inaugurado TN.

Hay varias cosas que Luisito no está teniendo en cuenta. En primer lugar que la prisión aún no es efectiva ya que no fue comunicada oficialmente a la imputada. Tampoco se ha tomado una decisión sobre si le darán o no prisión domiciliaria y mientras espera esa definición la dos veces presidenta de Argentina está en su casa. Y el balcón es parte de su casa.

Nada le impide salir a saludar a su gente y de hecho hasta podría salir a la calle si quisiera. Pero Luis Majul prefirió mostrarse indignado aunque eso demuestre su desconocimiento absoluto de la situación judicial del Cristina.