La increíble historia detrás de la renuncia de la candidata a senadora aliada de LLA en Neuquén por los robos de su hijo

Escándalo en Neuquén: Marisa Roxana Torres San Juan, aliada de la ex vicegobernadora destituida Gloria Ruiz, renunció a su candidatura como primera senadora por el partido Desarrollo Ciudadano, aliado de la La Libertad Avanza.

¿El motivo? El escándalo por el que está denunciado su hijo Cristian Javier Poblete Torres, acusado de integrar un esquema de robo hormiga en una sucursal del supermercado La Anónima de la localidad de Plottier.

En su dimisión, Torres San Juan argumentó que priorizaba el cuidado de su familia “frente a tanto daño, mentiras y manejos que son de dominio público”.



¿Víctima? Los investigadores, según publican medios locales, aseguran haber acreditado las maniobras delictivas que el hijo de la senadora enfrenta en la Justicia.

El detalle



Se descubrió mercadería escondida en cartones destinados a ser retirados como basura, valuada en más de 2,5 millones de pesos.