La exfuncionario durante los gobiernos de Néstor y Cristina, Romina Picolotti, negó las imputaciones que se le leyeron a la distancia ya que vive en Estados Unidos y siguió su juicio por videoconferencia.

Pero lo que más llamó la atención fue una de las defensas que presentó para responder a las acusaciones: “Niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación. Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa pero los que me conocen saben que soy vegetariana. También de comprar vinos y cervezas cuando no tomo alcohol”.