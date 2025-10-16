La increíble capacidad de Karen Reichardt para desdecirse en segundos cuando le marcan que dijo una pavada
La baja obligada de la candidatura del narcodiputado José Luis Espert dejó al descubierto la falta de capacidad de su segunda en la lista, la ex vedette Karen Reichardt, que tiene la capacidad de cambiar de opinión a gran velocidad.
Los bonaerenses que vayan a votar el domingo 26 y quieran optar por La Libertad Avanza deberán marcar el recuadro con la cara de un narco y la de una señora que considera que todo el que piensa distinto tiene "una enfermedad mental".
Así lo hizo saber la propia candidata en una entrevista con Jonatan Viale en la que se supone que iba a buscar votantes.
Lucas Morando quiso tirarle un salvavidas y le preguntó si en serio estaba diciendo que los que no los votaban a los libertarios tenían una enfermedad mental. Al parecer la candidata se dio cuenta de lo agresiva que estaba siendo y se desdijo para decir que se trataba de un "tema cultural" y que ella no había dicho que eran enfermos mentales.
De todos modos esta inestabilidad argumentativa de la candidata libertaria no debería sorprender a nadie ya que ella misma dijo: "La política no me interesa para nada". Y casi sin mediar palabra aseguró contundentemente: "El que dice que no le interesa la política es una locura". Dejando en claro lo que piensa de ella misma.