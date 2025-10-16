Los bonaerenses que vayan a votar el domingo 26 y quieran optar por La Libertad Avanza deberán marcar el recuadro con la cara de un narco y la de una señora que considera que todo el que piensa distinto tiene "una enfermedad mental".

Así lo hizo saber la propia candidata en una entrevista con Jonatan Viale en la que se supone que iba a buscar votantes.

Lucas Morando quiso tirarle un salvavidas y le preguntó si en serio estaba diciendo que los que no los votaban a los libertarios tenían una enfermedad mental. Al parecer la candidata se dio cuenta de lo agresiva que estaba siendo y se desdijo para decir que se trataba de un "tema cultural" y que ella no había dicho que eran enfermos mentales.

De todos modos esta inestabilidad argumentativa de la candidata libertaria no debería sorprender a nadie ya que ella misma dijo: "La política no me interesa para nada". Y casi sin mediar palabra aseguró contundentemente: "El que dice que no le interesa la política es una locura". Dejando en claro lo que piensa de ella misma.