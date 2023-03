En año de elecciones y aunque nadie sepa para qué se candidatea, el marido de Pampita lanzó una especie de spot que para lo ùnico que puede llegar a servir es para que alguien recuerde su nombre que está sobreimrpeso en el video.

Pero la estrategia elegida sin dudas no parece la mejor. Al principio demuestre que un hombre educado en los mejores colegios puede ser irrespetuoso y maltrata a Luis Novaresio aseguro: “No, no te imaginás, no tenés ni idea”. Con esta frase no sólo le está faltando el respeto a su entrevistador sino que además lo está menospreciando.

Pero después la siguió embarrando al hablar de los juicios laborales que aún hoy sigue pagando sin tener en cuenta que, de pagar sueldos justos y en todo caso la indemnización que marca la ley, no tendría que hacer frente a ningun juicio laboral.

Lo ùnico que queda claro que lo que el marido de Pampita persigue es una reforma laboral que perjudique a los trabajadores y beneficie a los empresarios pero podría haber planteado la idea de una manera menos violenta.