Lo de Majul resulta completamente inverosímil. El periodista, además de funcionar como un brutal operador político, ahora directamente amenaza a través de la pantalla.

Así fue que lo hizo en su programa de La Nación, donde mostró el grado de desesperación que sufren los libertarios luego de la terrible derrota electoral en los comicios bonaerenses.

Por eso fue que ‘Pirincho’ expresó sin pelos en la lengua: "Van a ver de acá a octubre todas las cosas que le encontramos a Kicillof", como una amenaza directa contra el gobernador.

Majul catálogo al gobernador como uno de los "campeones nacionales e indiscutidos de la corrupción y el afano". Aunque, aclaró: "Que no se le note no significa que no lo sea".

Estás actitudes completamente violentas de los comunicadores y funcionarios oficialistas hablan de la delicada situación que atraviesa el gobierno, con un apoyo casi nulo. Una muestra de esto puede ser la paupérrima convocatoria a Casa Rosada para apoyar al Presidente que realmente dio lástima.