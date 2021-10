"Soy actriz. Interpretó personajes. Me alegra hacerlos creíbles. Pero yo no soy mis personajes, eso", publicó por estas horas Mercedes Moran en su cuenta de Twitter.

Su respuesta es a raíz del ataque sufrió de parte del público que asiste al Teatro Colón, que la abucheó cuando salió a saludar al final de la obra.

La obra en cuestión es "Theodora", un oratorio de Händel con libreto de Thomas Morell, basado en una obra de Robert Boyle publicada en 1687 con el nombre de The Martyrdom of Theodora and Didymus.

En la misma, Moran interpretaba un personaje que defendía ideas feministas, las cuales, más allá de si la actriz las comparte o no, eran parte de la ficción.

Sin embargo, las élites que asisten al teatro Colón, el más exclusivo del país, no le perdonan a la actriz que haya sido activista de la campaña por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y por apoyar los gobiernos populares de los Kirchner.