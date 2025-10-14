Lo de Virginia Gallardo es difícil de describir, a raíz de estas declaraciones que tuvo en una entrevista que se hicieron muy virales en las redes sociales.

Es que, la flamante candidata a diputada por La Libertad Avanza le calculó un poco mal al número de pobreza y, para reconocer la exorbitante cantidad de pobres que tiene actualmente la Argentina, dijo una verdadera burrada.

Mientras la candidata lloraba en vivo al hablar de pobreza, el periodista le dijo que "hay como 20 millones de pobres", y Gallardo aseguró: "Hay 35 (millones) y había 56".

Lo que Gallardo quizá no sabe es que la población total de Argentina, según el censo de 2024, es de poco más de 45 millones de habitantes. Por lo tanto, habría agregado unos 10 millones más de personas al país.

La candidata por Corrientes de La Libertad Avanza no hace otra cosa que prender fuego al Gobierno en cada entrevista que da. En La Nación+, sorprendió a Trebucq al afirmar que la gestión Milei "mintió de todas las maneras".