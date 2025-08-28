Puede ser que se haya confundido de términos, que haya querido hablar de “inadaptados” o “desconectados” de la realidad, pero el inconsciente traicionó a Sebastián Pareja.

Cuando el veto presidencial a la ley de discapacidad ya había calado hondo, y los audios de Spagnuolo dejando en evidencia las coimas en ese área provocando un terremoto en el gobierno, Pareja no pudo haber elegido peor eufemismo para referirse a los que protestaron contra la caravana que transportaba a los dirigentes violetas.

La pétrea cara de Diego Sehinkman le permitió al armador libertario de la provincia de Buenos Aires continuar con su explicación sin tener que soportar la repregunta, pero el daño ya estaba hecho.