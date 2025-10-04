El actor Oscar "Osqui" Guzmán utilizó su cuenta de Instagram para compartir un dramático de violencia policial que sufrió, cuando una mujer policía lo agredió "por el color de piel", según denunció el artista..

El multipremiado actor, que se encuentra trabajando en dos obras de teatro -Druk y El Bululú- contó que la brutal agresión y discriminación ocurrió el miércoles pasado a la salida de una entrevista en un canal de streaming, en la estación Dorrego de la línea B de subte.

"Bajé al subte, yo estaba hablando por teléfono con Leticia (su pareja), que estaba de viaje y una mujer policía me pidió el DNI. Corté con Leti, le dije que me habían pedido el DNI y me lo volvió a pedir, de malas formas", comenzó diciendo en su reel difundido en sus redes sociales.

"No se lo di porque no me generó confianza su actitud y ella me lo sacó de la mano y se fue. Yo le empecé a decir que estaba mal lo que estaba haciendo y le pedí que me lo devuelva", señaló.

A partir de ese entonces, empezó el calvario para "Osqui": "Ella vino y me dijo ‘el algoritmo te reconoció, ¡vos sos chorro!, ¡vos sos chorro!, qué te pensás que no te conozco, sabemos lo que hacés'.