La respuesta de este vecino de Moreno se hizo viral en las redes sociales, luego de que el hombre literalmente dejará sin palabras a un periodista de TN.

El comunicador estaba intentando ‘pinchar’ al vecino preguntando por qué Milei no puede realizar un acto allí: “¿No puede hacer un acto donde él quiere?”.

Pero la respuesta de este hombre lo dejó completamente mudo: “¿Sabes dónde tenía que ir él?. A Bahía Blanca cuando se inundaron. Ahí tenía que estar. No acá".

Claro que esta respuesta cargada de una verdad irrefutable dejó al periodista, como se dice, pedaleando en el aire.

Muchos sucesos ocurrieron en torno al polémico acto de Milei en medio de uno de los casos de corrupción política más grandes de la historia, como por ejemplo, las agresiones racistas de algunos libertarios a los vecinos.