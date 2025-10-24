A medida que las elecciones se acercan la gente comienza a preocuparse por los temas que son de su mayor interés.

Es por eso que en Desayuno Americano fueron a chequear cuáles eran las palabras más buscadas por los argentinos en esta agitada época del año.

Para sorpresa de muy pocos lo más buscado fue: trabajo, jubilación, salario y educación.

Pero cuando a la panelista se le ocurrió preguntarle a Pamela a qué le sonaba esto, la conductora sin dudar un segundo, fue contundente es su respuesta: "A peronismo".