Se tenía que decir
La genial respuesta de Pamela David cuando le preguntaron a qué le sonaban las palabras más buscadas en Google
En Desayuno Americano estaban haciendo un informe sobre los términos o conceptos más buscados por los argentinos en la semana previa a las elecciones hasta que le preguntaron a la conductora a qué le sonaban.
A medida que las elecciones se acercan la gente comienza a preocuparse por los temas que son de su mayor interés.
Es por eso que en Desayuno Americano fueron a chequear cuáles eran las palabras más buscadas por los argentinos en esta agitada época del año.
Para sorpresa de muy pocos lo más buscado fue: trabajo, jubilación, salario y educación.
Pero cuando a la panelista se le ocurrió preguntarle a Pamela a qué le sonaba esto, la conductora sin dudar un segundo, fue contundente es su respuesta: "A peronismo".