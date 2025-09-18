A pesar del masivo apoyo popular y de diferentes sectores a los universitarios en otra jornada histórica contra el gobierno de Milei, algunos periodistas militantes se esfuerzan por seguir defendiéndolo.

Es el caso de los conductores de TN, quienes a pesar del justo reclamo y la convocatoria decidieron criticar con pobrísimos argumentos a las miles de personas que se apostaron frente al congreso nacional.

En este caso, aseguraron que la marcha no debería tener connotaciones políticas, cuando parece que del otro lado no opinan igual. Por eso Bregman les salió al cruce a través de las redes sociales con un mensaje muy picante.

"Soy del PTS. Soy de izquierda. Soy abogada y docente en la Facultad de Derecho UBA, por eso estuve en la marcha. Pero a este señor seguramente le gustan más los profesionales tipo Gordo Dan", aseguró mientras compartió el video de otro vergonzoso momento del canal oficialista de noticias.