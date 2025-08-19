Tener de invitado a Dady Brieva garantiza que el programa va a tener momentos de alto impacto, donde el humor, la vida cotidiana, los medios, la política, y en especial, el peronismo van a tener un lugar asegurado.

Ernesto Tenembaum fue a ver su último espectáculo y decidió llevarlo a ‘¿Y ahora quién podrá ayudarnos?’ como invitado especial.

Como no podía faltar, el examen de la política actual recaló en el momento que vive el peronismo y Dady dio una certera respuesta cuando Tenembaum decretó su final.

La entrevista completa

Ernesto Tenembaum le dedicó todo el programa a Dady, quien hizo un show mezclando política y humor.