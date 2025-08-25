La genial anécdota de Javier Calamaro sobre cuando Néstor Kirchner era sonidista y plomo de bandas en los años 70

Javier Calamaro, hermano de Andrés, sorprendió en una entrevista al contar esta anécdota de Néstor Kichner. Lo hizo al evocar la figura de su hermana, también cantante que debió exiliarse a México -donde vive desde 1976- tras editar el disco Montoneros con el grupo Huerque Mapu.

“Íbamos a verla y aparecía un falcón, eran muy artistas, muy militantes, muy montoneros”, contó. Y reveló la relación que tuvo ella con el expresidente. “La última vez que vino lo quiso conocer y cuando le pregunté por qué me contó…".

Resulta que Néstor Kirchner era “el que organizaba los shows en Santa Cruz de Huerque Mapu. Era el sonidista y el plomo a la vez”.

Además, Javier contó que su padre escribió un libro sobre Kirchner y también generó un encuentro para que pueda regalárselo.

Como yapa, también reveló cómo son las conversaciones de política en su cada con su hermano Andrés, devenido en libertario desde hace un tiempo.