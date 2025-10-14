¿Espert era mejor?
La furia de Alfredo Casero por la lista de La Libertad Avanza encabezada por Diego Santilli y Karen Reichardt
El actor reaccionó con furia en las redes sociales, insultando a los que armaron la lista libertaria para la provincia de Buenos Aires.
Alfredo Casero es un iconoclasta empedernido, incapaz de seguir a nadie sin denostarlo a continuación. A pesar de haber sido un impulsor del movimiento libertario, ahora se muestra como un francotirador a la libre.
Pero como sus modos no son suaves, los insultos y agresiones están a la orden del día, como lo demuestra el tuit que publicó para quejarse del armado de La Libertad Avanza bonaerense.
"¿Nos toman de pelotudos?" preguntó después de liquidar a Santilli y Reichardt por distintos motivos y mandar a los armadores libertarios a "lavarse el ojete".