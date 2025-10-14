Alfredo Casero es un iconoclasta empedernido, incapaz de seguir a nadie sin denostarlo a continuación. A pesar de haber sido un impulsor del movimiento libertario, ahora se muestra como un francotirador a la libre.

Pero como sus modos no son suaves, los insultos y agresiones están a la orden del día, como lo demuestra el tuit que publicó para quejarse del armado de La Libertad Avanza bonaerense.

"¿Nos toman de pelotudos?" preguntó después de liquidar a Santilli y Reichardt por distintos motivos y mandar a los armadores libertarios a "lavarse el ojete".