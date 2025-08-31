Una enseñanza
La frase de Ricardo Mollo cuando el público empezó a cantar en contra de Milei en el show de Divididos
El guitarrista y cantante de 'La aplanadora del rock' está parado en la vereda de enfrente del gobierno libertario y dejó una sentencia contundente cuando la gente gritó contra ellos.
"Tomemos todo lo que pasa como una enseñanza, a ver si aprendemos algo", pidió Ricardo Mollo al público que asistió al show de Divididos en Córdoba.
El gobierno libertario pasa por su peor momento y aun en una provincia donde sacó cerca del 75% de los votos en la presidencial, ya se escuchan voces en su contra.
La reflexión de Mollo apunta a canalizar la bronca que se respira en la calle desde que aparecieron los audios de DIego Spagnuolo, y convertirla en algo positivo.