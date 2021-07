"Yo siento el respaldo de la gente, el respaldo de los jugadores, así que no es algo que me haya puesto a pensar", dijo Juan Antonio Pizzi en conferencia al ser consultado sobre si daría un paso al costado.

La frase del 'respaldo' hizo estallar a los hinchas académicos que reclaman un punto final al ciclo del rosarino.

Pese a traerse una ventaja del partido de ida en Brasil (empate 1-1), Racing cayó en Avellaneda 3-1 con San Pablo y se quedó afuera de la Copa Liberadores. El equipo no mostró su mejor cara y la derrota se concatena con la última en la final de la Copa local ante Colón (3-0) y el inolvidable 0-5 ante River en la Copa de los campeones.

No es la primera vez que Pizzi está en la cuerda floja y no acepta renunciar, pero la relación entre la hinchada y el técnico parece más que quebrada. Por suerte no hay público...