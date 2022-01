Es otro ejemplo más de cómo los medios sacan de contexto para generar indignación, un ejército de trolls hace foco en una frase y se genera una campaña de desinformación.

Lo que sucedió es lo siguiente: el ministro Nicolás Kreplak destacó que la gran campaña de vacunación que realizó el Gobierno logra que, incluso con esta ola de contagios, las internaciones por coronavirus sólo representen el 20% del total de internados.

En ese marco, el funcionario provincial destacó que es más importante hoy ir a detectar a quienes estén padeciendo la enfermedad y no tanto cuántos contagios hay. "Empieza a perder sentido contar los casos diarios de coronavirus", dijo el ministro Nicolás Kreplak en díálogo con Radio 10.

Como no podía ser de otra manera, los medios cambiaron el foco de la noticia y en lugar de destacar que la situación con la Pandemia cambió gracias a la vacunación el foco es el conteo de los casos.

Con el título generado, el ejército de trolls ataca:

Respecto de lo importante que sí dijo Kreplak, el ministro destacó: "No falta mucho para que empiecen a descender los casos, pero no me resulta lo más importante. El eje principal es poder encontrar los casos graves para que pueden evolucionar a tiempo y no tanto contar los casos día a día como pasaba antes cuando había una correlación directa entre los infectados y los internados"

Desde luego, esto es gracias a la campaña de vacunación: "Los vacunados tienen 6 veces menos probabilidades de tener una enfermedad fatal y empieza a perder sentido contar los casos diarios".