El filósofo y escritor, Alejandro Rozitchner, se hizo tendencia en las redes sociales donde le responden con todo tipo de memes y comentarios a una insólita publicación.

El exfuncionario de Macri devenido en militante libertario expresó a través de un tuit: "En días como hoy sea agiganta Milei".

Este mensaje de Rozitchner llegó justo después de otro duro revés político para el gobierno, en el marco del rechazo a los vetos en Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario.

Por eso las redes se burlan del escritor con todo tipo de mensajes y memes muy divertidos.

Vale la pena recordar, que recientemente Ari Lijalad prendió fuego a Rozitchner con el carpetazo de sus reuniones con Milei y Spagnuolo en Olivos. Por eso muchos los chicanean con que le queda poco tiempo de "sobres".