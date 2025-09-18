El filósofo y escritor, Alejandro Rozitchner, se hizo tendencia en las redes sociales donde le responden con todo tipo de memes y comentarios a una insólita publicación. 

El exfuncionario de Macri devenido en militante libertario expresó a través de un tuit: "En días como hoy sea agiganta Milei". 

Este mensaje de Rozitchner llegó justo después de otro duro revés político para el gobierno, en el marco del rechazo a los vetos en Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario. 

Por eso las redes se burlan del escritor con todo tipo de mensajes y memes muy divertidos. 

Vale la pena recordar, que recientemente Ari Lijalad prendió fuego a Rozitchner con el carpetazo de sus reuniones con Milei y Spagnuolo en Olivos. Por eso muchos los chicanean con que le queda poco tiempo de "sobres".

