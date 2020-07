Alberto Fernández: "No creo en los planes económicos"

Alberto Fernández dijo en nota con el Financial Times que no cree en los planes económicos. La frase completa fue esta: "Francamente, no creo en los planes económicos. Creo en los objetivos que nos podemos fijar y trabajar para conseguirlos”.

El establishment y los grandes medios la utilizan para describir a un Presidente sin rumbo.



Los muchachos de 'Lo Inventó Perón', con las patas en la fuente, la dedicaron este meme.