A los libertarios no hay que tomarlos por lo que dicen sino por lo que hacen. Javier Milei puede decir un día que el peso argentino es excremento y el siguiente sostener que es la moneda más fuerte del mundo.

Pero las inconsistencias van más allá de la economía, en la política también resulta lo mismo en su zigzagueante camino.

Por eso Manuel Adorni puede decir, sin que le tiemble la voz, que está de acuerdo con Milei en cuestionar a las candidaturas testimoniales y al mismo tiempo asumir la Jefatura de Gabinete días después de encabezar la lista a diputados de La Libertad Avanza.

La frase de Milei

El presidente había calificado de "fraude moral" la presentación de varios intendentes peronistas en las listas de la oposición.