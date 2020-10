Tras la reciente decisión del juez Alejo Ramos Padilla que dejó parte de la causa por espionaje ilegal muy cerca del juicio, la noticia del lunes fue el sorprendente pedido del fiscal general Juan Manuel Pettigiani ante la Cámara Federal de Mar del Plata.

Para él, su colega Carlos Stornelli no cometió ni asociación ilícita, ni extorsión, ni espionaje ilegal, por lo que solicitó el sobreseimiento del fiscal de Comodoro Py en la causa que tramita en Dolores.

Y la abogada Graciana Peñafort se despachó con este hilo de Twitter aclaratorio

“3. Ocasionalmente Stornelli se reunio en sus vacaciones con D´alessio y tambien ocasionalmente acordo esa reunion varios dias antes.”— Graciana Peñafort on Twitter Link Graciana Peñafort on Twitter

1. Solo ocasionalmente Stornelli recibio en DOS oportunidades a D´alessio para que declara y aportara infomacion obtenida mediante inteligencia ilegal que incorporo a un expediente, y que luego, cuando el caso de Dolores tomo estado publico, ocasionalmente la saco

2. Ocasionalmente Stornelli recibio a Bruza Dovat para que declarara bajo coaccion y siempre de modo ocasional acordó con D´alessio esa declaracion e incluso, tambien ocasionalmente le dijo a D´alessio que no le contara todo a los medios para tener primicias como fiscal

3. Ocasionalmente Stornelli se reunio en sus vacaciones con D´alessio y tambien ocasionalmente acordo esa reunion varios dias antes.

4. Ocasionalmente Stornelli le pidio a D´alessio que le hiciera una camara oculta a quien habia sido su abogado y amigo, el Dr. Ubeira.

5. Siempre ocasionalmente, Stornelli le pidio a D´alessio que investigara al ex de su mujer y tambien ocasionalmente planificó con D´alessio que le plantaran droga o algo asi. Tambien ocasionalmente la mujer de Stornelli trato de convencer a su ex que no declarara

6. Solo ocasionalmente Stornelli le dijo a fabian gutierrez que convenciera a otros de presentarse como arrepentidosy tambien ocasionalmente dos bandas coptaron a Pablo Barreiro para declarar como arrepentido, ocasionalmente ante Stornelli

7. Como dijo @AleRuaTwit,el contacto de Stornelli con las maniobras ilegales en efecto es ocasional... entendido como "en ocasion de cometer delitos" Yo defiendo el derecho a defensa de Stornelli, como el de todos, pero digo, asi no se defiende, solo insulta nuestra inteligencia.