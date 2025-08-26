El caso de corrupción por retornos y coimas en el Gobierno crece. A las declaraciones insólitas de Javier Milei en un acto este lunes, se suma la confirmación de que hay videos de Diego Spagnuolo, exdirector del área de Discapacidad, sobre los casos de corrupción que apuntan a Karina Milei.

La Justicia avanzó en allanamientos y tiene en su poder los audios.

¿Qué hará el Gobierno en material judicial? Según los periodistas LN+, el gobierno esperará que se dictamine si los audios están editados. Y en ese caso, invertir la carga de la prueba y denunciar a Spagnuolo por calumnias contra Karina Milei y a otros funcionarios.