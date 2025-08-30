El convencional de Formosa Fabián Firman, representante de La Libertad Avanza, lanzó polémicas declaraciones en plena sesión y arremetió contra la Educación Sexual Integral (ESI).

La reforma constitucional que se debate en Formosa quedó atravesada por los repudiables dichos de Firman, quien aseguró que la ESI “promueve la homosexualidad y la pedofilia”.

Además, calificó a esa iniciativa como “una falta grave a la salud física, mental y espiritual de los chicos”.

El episodio ocurre mientras la Convención Constituyente avanza en la reforma integral de la Carta Magna provincial, donde ya se aprobaron nuevos derechos vinculados a la conectividad, la igualdad de género y la ampliación de garantías laborales.