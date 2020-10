Juan Etchevehere, hermano del extitular de la Sociedad Rural y otro de los instigadores de la pueblada de productores para sacar por la fuerza a su hermana del campo, habló con C5N y dejó en claro cómo piensa.

El poderoso hombre del campo, que no se animó a cruzarse en vivo con Juan Grabois, afirmó en la nota que no permitirá que su hermana haga uso de lo que le corresponde por herencia.



La familia rural no quiere que haya alternativas a su modelo de cultivo y producción.