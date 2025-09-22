La situación económica del país se encuentra en un delicado momento gracias a las equivocadas políticas del gobierno libertario, que ponen en jaque el bolsillo de todos los argentinos.

Así lo demuestran incluso en un canal ultra oficialista como lo es La Nación, donde no pueden tapar la realidad constantemente. En este caso, durante un móvil en un supermercado mayorista de Villa Maipú.

Allí los periodistas se acercaron para hablar con la encargada del gran comercio de abastecimiento, para que cuente un poco cómo se encuentran las ventas al día de hoy y la situación en general de los consumidores. Su respuesta no fue para nada positiva.

Micaela, aseguró: "Las ventas estamos atravesando un momento en el que el 18 ya es fin de mes. Antes el fin de mes era el 24. Ahora se trasladó para antes, el 15 o el 18".

Además, la comerciante aseguró que cambiaron notablemente las formas de pago de los argentinos, ya que antes se utilizaba mucho más efectivo pero ahora "la gente empezó a tarjetear esos mismos alimentos en cuotas que eso es lo preocupante".

Respecto al consumo propiamente dicho la trabajadora aseguró que la gente empezó a optar por segundas marcas en productos de limpieza, aunque ahora también en productos alimenticios.