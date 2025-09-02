En el marco de la embestida del gobierno contra la prensa, que provocó hasta el repudio de los comunicadores alineados a la Casa Rosada, los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial expusieron en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

En medio de la polémica por la persecución judicial y los intentos de censura impulsados por la administración de Javier Milei, el periodista Mauro Federico dejó un emotivo mensaje.

“Me chupa un huevo que me allanen. No tengo nada que ocultar, soy un laburante y hago bien mi laburo”, remarcó en el cierre y recibió los aplausos de los presentes.