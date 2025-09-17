Un momento muy emotivo se dio en la pantalla de TN cuando el reportero, Marcos Barroca, cubría las primeras impresiones de lo que será una masiva movilización en contra de los recortes presupuestarios de Javier Milei.

Allí el periodista se encontró con Abril Dispenza, una joven que hace nada más y nada menos que 22 años fue trasplantada del corazón en el Garrahan.

Pero lo llamativo de la historia es que fue justamente Barroca uno de los periodistas que cubrió esta operación que tuvo impacto mediático y que conmocionó a todo el país.

Esta conmovedora historia es una de las tantas que marcan la importancia de este hospital de las infancias para la salud pública argentina, y que no puede ser ocultado ni siquiera por los medios de comunicación más oficialistas.

En este caso, el comunicador de Todo Noticias quedó al borde de las lágrimas al presentar a la joven que hace 22 años prácticamente volvió a la vida gracias a los médicos del Garrahan.