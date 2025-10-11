La embajada de China en la Argentina se pronunció este sábado tras las declaraciones de Scott Bessent, que la había revelado algunos detalles de la negociación con la delegación Argentina en Washington.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, había planteado que el acuerdo con el gobierno de Javier Milei implica terminar con la incidencia del gigante asiático en el país como socio comercial.

Uno de los motivos principales del rescate económico impulsado por los Estados Unidos es justamente debilitar a China en Latinoamérica y está empezando por la Argentina. Por eso la embajada del país asiático emitió un comunicado durísimo.

El mismo habla de "provocadoras declaraciones" que muestran "la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría", lo que lleva a funcionarios de Washington a "moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas".

Para la embajada oriental, "Bessent parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo".