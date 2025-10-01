La dura frase del padre Paco Olveira después de ser agredido por la policía de Bullrich
Como cada miércoles, se realizó una manifestación frente al Congreso. El gobierno de Milei, otra vez, ordenó reprimir la protesta. "En vez de buscar a Espert vienen a buscar a los jubilados", dijo Paco Olveira.
La zona de Congreso volvió a ser escenario este miércoles de un violento operativo represivo contra jubilados, militantes de agrupaciones sociales y ciudadanos que se concentraban, como cada semana, para reclamar una actualización de las jubilaciones y pensiones.
Después del mediodía, efectivos policiales avanzaron sobre los manifestantes bajo la orden del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.
Los uniformados arrojaron gas pimienta en el rostro del Padre Paco Olveira, en medio de corridas, empujones y escenas de tensión.
Al ser consultado sobre los incidentes, Olveira dejó una dura frase sobre el escándalo político que sacuden al gobierno de Javier Milei: "En vez de buscar a Espert que está en el Congreso vienen a buscar a los jubilados".