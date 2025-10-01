La zona de Congreso volvió a ser escenario este miércoles de un violento operativo represivo contra jubilados, militantes de agrupaciones sociales y ciudadanos que se concentraban, como cada semana, para reclamar una actualización de las jubilaciones y pensiones.

Después del mediodía, efectivos policiales avanzaron sobre los manifestantes bajo la orden del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.

Los uniformados arrojaron gas pimienta en el rostro del Padre Paco Olveira, en medio de corridas, empujones y escenas de tensión.

Al ser consultado sobre los incidentes, Olveira dejó una dura frase sobre el escándalo político que sacuden al gobierno de Javier Milei: "En vez de buscar a Espert que está en el Congreso vienen a buscar a los jubilados".