La ensayista Beatriz Sarlo calificó como "estado de sitio selectivo" a la medida que implementará, desde el lunes próximo, el gobierno porteño con un permiso de circulación obligatorio y específico para todas las personas mayores de 70 años que no estén exceptuadas de cumplir con el aislamiento.

“Es un estado de sitio selectivo. Impide la movilidad de sus habitantes por el territorio. Que yo sepa, sin aprobación de la Legislatura. La Constitución debe estar volatilizada o le agarró el coronavirus, pero es un estado de sitio selectivo”, expresó la escritora.

“Por supuesto que yo no voy a esperar que las autoridades de ciudad de Buenos Aires sigan el principio de (Ángela) Merkel para Alemania, que es lo que no había que hacer: la discriminación por edad. Me pareció insultante, el carácter discriminativo es complicado para los que trabajamos”, indicó Sarlo.

Además, dijo sobre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Para su imaginación, las personas mayores de 75 somos rentistas o jubilados. No hay trabajadores”.