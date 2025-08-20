Las vedettes
La divertida salida de Guillermo Moreno cuando Franco Rinaldi le criticó la lista que presenta el peronismo
Ya se está convirtiendo en un clásico de Crónica el cruce entre el titular de 'Principios y Valores' y el influencer liberal.
No vamos a quemar el chiste porque es más gracioso dicho por el propio Guillermo Moreno, que usó una de sus salidas ocurrentes para chicanear a Franco Rinaldi.
“Este es muy bravo” comentó en lo que pareció un elogio al frustrado candidato a legislador porteño.
Pero esa frase derivó en otra sobre la relevancia de poner vedettes en la lista de candidatos a diputados, que remató con una salida sensacional.